Куман возглавил сборную Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Футбольная федерация Нидерландов сообщила о назначении Рональда Кумана главным тренером команды, пишет УНН.
Детали
Как известно, контракт рассчитан до лета 2026 года. До этого команду тренировал Луи ван Гал, на ЧМ-2022 команда под его руководством дошла до четвертьфинала.
Куман тренировал нидерландскую сборную в 2018-2020 годах, после чего возглавил «Барселону», которую покинул в октябре 2021 года.
Напомним
“Эвертон” сообщил об отставке Лэмпарда.