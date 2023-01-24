Куман возглавил сборную Нидерландов

Детали

Как известно, контракт рассчитан до лета 2026 года. До этого команду тренировал Луи ван Гал, на ЧМ-2022 команда под его руководством дошла до четвертьфинала.

Куман тренировал нидерландскую сборную в 2018-2020 годах, после чего возглавил «Барселону», которую покинул в октябре 2021 года.

Напомним

“Эвертон” сообщил об отставке Лэмпарда.