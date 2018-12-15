Культові споруди в усіх регіонах перебувають під посиленою охороною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Будь-які провокації навколо Об’єднавчого собору будуть суворо присікатися. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на сторінці МВС у Facebook, передає УНН.
"Будь-які провокації, спроби нагнітання ситуації навколо Об’єднавчого Собору як в столиці, так і в регіонах, будуть суворо присікатися. Правоохоронці забезпечують безпеку громадян під час заходів на Софійській площі у Києві. Також під посиленою охороною знаходяться інші культові споруди в усіх областях",- зазначив Сергій Яровий.
Перший заступник міністра наголосив, що інформація в ЗМІ про захоплення Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці не відповідає дійсності.
"Всі намагання спекулювати на темі Об’єднавчого Собору у такий важливий для держави час не допустимі. Тому закликаємо представників ЗМІ публікувати виключно перевірену інформацію", - додав він.
Як повідомляв УНН, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий у час проведення Об’єднавчого собору українських православних церков заявив про наявність терористичних загроз.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже майже три години.