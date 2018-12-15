Культовые сооружения во всех регионах находятся под усиленной охраной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Любые провокации вокруг Объединительного собора будут строго пресекаться. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на странице МВД в Facebook, передает УНН.
"Любые провокации, попытки нагнетания ситуации вокруг Объединительного Собора как в столице, так и в регионах, будут строго пресекаться. Правоохранители обеспечивают безопасность граждан во время мероприятий на Софийской площади в Киеве. Также под усиленной охраной находятся другие культовые сооружения во всех областях ", - отметил Сергей Яровой.
Первый заместитель министра отметил, что информация в СМИ о захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице не соответствует действительности.
"Все попытки спекулировать на теме Объединительного Собора в такой важный для государства время не допустимы. Поэтому призываем представителей СМИ публиковать только проверенную информацию", - добавил он.
Как сообщал УНН, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время проведения Объединительного собора украинских православных церквей заявил о наличии террористических угроз.
Напомним, Объединительный собор продолжается уже почти три часа.