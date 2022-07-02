Кулеба зідзвонився з Боррелем: обговорили рух України в ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Глава МЗС Україна Дмитро Кулеба в телефонній розмові з верховним представником ЄС з іноземних справ та питань безпеки Жозефом Боррелем обговорив подальші кроки щодо інтеграції України до ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф. Про він повідомив у Twitter, передає УНН.
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"У сьогоднішній розмові з Жозефом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС та скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє погоджуємося в необхідності сьомого пакету санкцій ЄС проти росії та працюємо над цим", – повідомив Кулеба.
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