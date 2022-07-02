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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кулеба зідзвонився з Боррелем: обговорили рух України в ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф

Кулеба зідзвонився з Боррелем: обговорили рух України в ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 164634 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Глава МЗС Україна Дмитро Кулеба в телефонній розмові з верховним представником ЄС з іноземних справ та питань безпеки Жозефом Боррелем обговорив подальші кроки щодо інтеграції України до ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф. Про він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"У сьогоднішній розмові з Жозефом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС та скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє погоджуємося в необхідності сьомого пакету санкцій ЄС проти росії та працюємо над цим", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.

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