Кулеба зідзвонився з Боррелем: обговорили рух України в ЄС та сьомий пакет санкцій проти рф

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"У сьогоднішній розмові з Жозефом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС та скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє погоджуємося в необхідності сьомого пакету санкцій ЄС проти росії та працюємо над цим", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.