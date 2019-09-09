Кулеба завтра зустрінеться з віцепрезидентом ЄК в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у вівторок проведе зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем. Про це йдеться в розкладі віцепрезидента ЄК, передає УНН.
"Марош Шефчович приймає віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції України Дмитра Кулебу", - сказано у розкладі Шефчовіча на 10 вересня.
Зазначається, що зустріч відбудеться в Брюсселі.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент ЄК заявив, що провів переговори з міністром енергетики Росії Олександром Новаком та домовився з ним провести наступні тристоронні газові переговори в цьому місяці.
"Точна дата буде оголошена найближчим часом, після консультації з українською стороною", - повідомив він тоді у Twitter.