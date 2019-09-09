Кулеба завтра встретится с вице-президентом ЕК в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во вторник проведет встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом говорится в расписании вице-президента ЕК, передает УНН.
"Шефчович принимает вицепремьер-министра по вопросам европейской интеграции Украины Дмитрия Кулебу", - говорится в расписании Шефчовича на 10 сентября.
Отмечается, что встреча состоится в Брюсселе.
Напомним, ранее вице-президент ЕК заявил, что провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком и договорился с ним провести следующие трехсторонние газовые переговоры в этом месяце.
"Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультации с украинской стороной", - сообщил он тогда в Twitter.