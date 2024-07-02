Кулеба закликав партнерів відкинути страх щодо ескалації та передати Україні якомога необхідну військову допомогу

Міжнародні партнери повинні відкинути страх ескалації з боку рф, який вже два роки стоїть на заваді отриманню необхідного озброєння та ухваленню важливих політичних рішень на підтримку України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Про це Кулеба заявив в рамках онлайн-виступу на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей" в Афінах, Греція.

За ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації. Ми чули це щоразу, коли закликали надати новий тип озброєння, якого Україна відчайдушно потребувала для захисту своїх людей і критичної інфраструктури. Ми чули це щоразу, коли потрібно було ухвалити важливе рішення: від надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС до інших великих політичних кроків - зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що зрештою, всі рішення були ухвалені, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. Він нагадав, що, по-перше, Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, "її ескалаційні кишені вже порожні".

Моє прохання сьогодні — вірте в здатність України перемагати та нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це Путін має нас боятися. Це він має намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки - заявив очільник МЗС України.

Доповнення

Глава МЗС України також назвав три рішення, ухвалення яких допоможе Україні та її союзникам докорінно покращити ситуацію на полі бою.

За його словами, Україна потребує ППО, ракет до систем протиповітряної оборони і якомога більше західного озброєння.

По-перше, надання Україні більшої кількості "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони і відповідних ракет для того, щоб скинути Росію з українського неба. По-друге, надання Україні можливості знищувати російські засоби повітряного терору, її бомбардувальники, ще до того, як вони наблизяться до українських кордонів — на аеродромах в Росії та в її небі. І по-третє, достатнє і стабільне постачання артилерійських боєприпасів, щоб надати українським сухопутним військам перевагу - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що Україна отримає "хороші новини" у своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО у Вашингтоні.