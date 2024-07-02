Международные партнеры должны отбросить страх эскалации со стороны РФ, который уже два года стоит на пути получения необходимого вооружения и принятия важных политических решений в поддержку Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

Об этом Кулеба заявил в рамках онлайн-выступления на панельной дискуссии издания The Economist "Преодоление конфликтов: в поисках возможностей" в Афинах, Греция.

За эти два с половиной года ничто так не вредило нашему общему делу, как страх эскалации. Мы слышали это каждый раз, когда призывали предоставить новый тип вооружения, в котором Украина отчаянно нуждалась для защиты своих людей и критической инфраструктуры. Мы слышали это каждый раз, когда нужно было принять важное решение: от предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС до других крупных политических шагов - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что в конце концов, все решения были приняты, и ни одно из них не приводило к эскалации с российской стороны. Он напомнил, что, во-первых, Россия сама постоянно эскалирует ситуацию и делает это независимо от любых решений, а во-вторых, "ее эскалационные карманы уже пусты".

Моя просьба сегодня - верьте в способность Украины побеждать и наконец откажитесь от страха эскалации. Это Путин должен нас бояться. Это он должен пытаться предусмотреть наши шаги. Это он должен быть осторожным и искать пути к прекращению своей агрессии. А не наоборот - заявил глава МИД Украины.

Дополнение

Глава МИД Украины также назвал три решения, принятие которых поможет Украине и ее союзникам в корне улучшить ситуацию на поле боя.

По его словам, Украина нуждается в ПВО, ракетах к системам противовоздушной обороны и как можно больше западного вооружения.

Во-первых, предоставление Украине большего количества "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны и соответствующих ракет для того, чтобы сбросить Россию с украинского неба. Во-вторых, предоставление Украине возможности уничтожать российские средства воздушного террора, ее бомбардировщики, еще до того, как они приблизятся к украинским границам - на аэродромах в России и в ее небе. И в-третьих, достаточное и стабильное снабжение артиллерийских боеприпасов, чтобы предоставить украинским сухопутным войскам преимущество - подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним,

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США заявил, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне.