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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Кулеба закликав Норвегію приєднатися до танкової коаліції для України

Київ • УНН

 • 1023881 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Норвегію приєднатися до танкової коаліції для допомоги Україні, а також запровадити санкції проти російської ракетно-безпілотної промисловості, пише УНН.

Кулеба закликав Норвегію приєднатися до танкової коаліції для України

Цитата

"Я поговорив з міністром закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт, щоб подякувати Норвегії за допомогу в галузі безпеки та обговорити наступний пакет. Я закликав Норвегію приєднатися до міжнародної танкової коаліції, - написав Кулеба у Twitter. - Я також закликав запровадити санкції проти російської ракетно-безпілотної промисловості, щоб припинити виробництво засобів військових злочинів та терору".

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що низка європейських держав виступають за створення танкової коаліції для України.

Польща сподівається, що союзники об'єднаються у спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну, і що вдасться зібрати хоча би танкову бригаду.

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