Кулеба закликав Норвегію приєднатися до танкової коаліції для України

Цитата

"Я поговорив з міністром закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт, щоб подякувати Норвегії за допомогу в галузі безпеки та обговорити наступний пакет. Я закликав Норвегію приєднатися до міжнародної танкової коаліції, - написав Кулеба у Twitter. - Я також закликав запровадити санкції проти російської ракетно-безпілотної промисловості, щоб припинити виробництво засобів військових злочинів та терору".

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що низка європейських держав виступають за створення танкової коаліції для України.

Польща сподівається, що союзники об'єднаються у спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну, і що вдасться зібрати хоча би танкову бригаду.