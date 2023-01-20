Кулеба призвал Норвегию присоединиться к танковой коалиции для Украины

Цитата

"Я поговорил с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт, чтобы поблагодарить Норвегию за помощь в области безопасности и обсудить следующий пакет. Я призвал Норвегию присоединиться к международной танковой коалиции, - написал Кулеба в Twitter. - Я также призвал ввести санкции против российской ракетно-беспилотной промышленности, чтобы прекратить производство средств военных преступлений и террора".

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ряд европейских государств выступают за создание танковой коалиции для Украины.

Польша надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.