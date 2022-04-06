Кулеба - Заходу: допоможіть нам зараз або ризикніть, що путін перевірить статтю 5 пізніше

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"Єдиний спосіб запобігти розширенню російської війни за межі України – це надати нам якнайповнішу підтримку. Максимальні санкції. Вся зброя. Політика «не провокувати путіна» зазнала серйозних невдач в останні роки. Допоможіть нам стримати це зло зараз або ризикніть, що путін перевірить статтю 5 пізніше", - написав Кулеба у Twitter.

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Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, своєю чергою, що, на його думку, санкції щодо російських нафти і газу "рано чи пізно знадобляться".