Кулеба - Западу: помогите нам сейчас или рискните, что путин проверит статью 5 позже
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны оказать Киеву самую полную поддержку - включая более мощными санкциями против рф и большим количеством вооружения, чтобы предотвратить расширение российской войны за пределы Украины, пишет УНН.
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"Единственный способ предотвратить расширение российской войны за пределы Украины - это оказать нам самую полную поддержку. Максимальные санкции. Все оружие. Политика "не провоцировать путина" потерпела серьезные неудачи в последние годы. Помогите нам сдержать это зло сейчас или рискните, что путин проверит статью 5 позже", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее
Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся".