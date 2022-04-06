Кулеба - Западу: помогите нам сейчас или рискните, что путин проверит статью 5 позже

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"Единственный способ предотвратить расширение российской войны за пределы Украины - это оказать нам самую полную поддержку. Максимальные санкции. Все оружие. Политика "не провоцировать путина" потерпела серьезные неудачи в последние годы. Помогите нам сдержать это зло сейчас или рискните, что путин проверит статью 5 позже", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся".