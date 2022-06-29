Кулеба за підсумками саміту НАТО закликав до такої ж активної позиції щодо України, як із інших питань

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«Сьогодні в Мадриді НАТО довела, що може приймати важкі, але важливі рішення. Ми вітаємо чітку позицію щодо росії, а також вступ Фінляндії та Швеції. Така ж сильна і активна позиція щодо України допоможе захистити євроатлантичну безпеку та стабільність», - написав міністр.

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29 червня лідери країн-членів НАТО схвалили нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка послужить його членам до 2030 року.

"російська федерація є найбільш серйозною та прямою загрозою безпеці членів НАТО та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться в документі.

Крім того, Альянс за підсумками сьогоднішньої зустрічі офіційно запросив Фінляндію та Швецію до НАТО.