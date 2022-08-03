Кулеба вважає реалістичним звільнення усієї території України

Цитата

"Звільнення всієї території України є реалістичним", - відповів міністр на запитання, чи можливо повернути Херсон під контроль України.

Доповнення

Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських загарбників ще сім населених пунктів у Херсонській області.

В Україні від російських загарбників ЗСУ звільнили вже 1054 населені пункти. На деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи.