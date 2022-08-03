Кулеба вважає реалістичним звільнення усієї території України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що вся територія України буде звільнена від російських окупантів. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Звільнення всієї території України є реалістичним", - відповів міністр на запитання, чи можливо повернути Херсон під контроль України.
Доповнення
Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських загарбників ще сім населених пунктів у Херсонській області.
В Україні від російських загарбників ЗСУ звільнили вже 1054 населені пункти. На деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи.