Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

Цитата

"Освобождение всей территории Украины реалистично", - ответил министр на вопрос, возможно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Дополнение

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.