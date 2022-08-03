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14 марта, 19:57 • 95235 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 112508 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105260 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136442 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137027 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112498 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106257 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92485 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111352 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136769 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

Киев • УНН

 • 227717 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от российских оккупантов. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Освобождение всей территории Украины реалистично", - ответил министр на вопрос, возможно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Дополнение

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.

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