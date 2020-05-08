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Кулеба візьме участь у засіданні Радзбезу ООН з нагоди 75-ї річниці з "Дня перемоги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з нагоди 75-річчя з дня закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланнм на пресслужбу МЗС.

Кулеба візьме участь у засіданні Радзбезу ООН з нагоди 75-ї річниці з "Дня перемоги"

"Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Арріа", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у селищі Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

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