Кулеба візьме участь у засіданні Радзбезу ООН з нагоди 75-ї річниці з "Дня перемоги"

"Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Арріа", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у селищі Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.