Кулеба візьме участь у засіданні Радзбезу ООН з нагоди 75-ї річниці з "Дня перемоги"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з нагоди 75-річчя з дня закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланнм на пресслужбу МЗС.
"Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Арріа", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у селищі Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.