Кулеба примет участие в заседании Совбеза ООН по случаю 75-й годовщины со "Дня победы"

"Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратится к Совету Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арріа", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.