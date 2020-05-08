Кулеба примет участие в заседании Совбеза ООН по случаю 75-й годовщины со "Дня победы"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со посиланнм на пресс-службу МИДа.
"Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратится к Совету Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арріа", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.