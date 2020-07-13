Кулеба висловився щодо інтерв’ю Козака про мінські переговори

“Ми з великою увагою ознайомились з інтерв’ю пана Козака... Ми вважаємо це інтерв’ю дуже показовим. Там просто колекція російських штампів, підходів, і якщо читати між рядків, то інтерв’ю є особливо пізнавальним”, — сказав міністр.

Він запевнив: з першого дня після укладення мінських домовленостей Україна була віддана їх імплементації для того щоб припинити війну і реінтегрувати окуповані території.

“Але реінтегрувати у жодному разі не за російським сценарієм. І будь-які спроби перекрутити мінські домовленості, інтерпретувати їх таким чином щоб реінтеграція відбулась на російських умовах — вони заздалегідь приречені на провал. Ми дуже сильно розраховуємо на те що Росія займе конструктивну, відповідальну позицію щодо мінських домовленостей і почне з першого і найважливішого правила, закріпленого в них — це повне всеосяжне припинення вогню. А ставити мінські домовленості з ніг на голову і починати вимагати якісь політичні реформи в Україні і трансформації перш ніж виконувати всі інші пункти — це у буквальному сенсі перекладання відповідальності з хворої голови на здорову”, — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, минулого тижня Козак в інтерв’ю висловився, зокрема, щодо можливості виходу України з мінських угод.