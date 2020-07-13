Кулеба высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32178 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106632 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133652 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131423 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102072 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кулеба высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Кулеба высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Киев  •  УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Интервью заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает показательным и уверяет, что Украина отдана имплементации минських договоренностей, но не по российскому сценарию. Об этом министр рассказал в интервью "Сегодня", передает УНН.

"Мы с большим вниманием ознакомились с интервью господина Козака ... Мы считаем это интервью очень показательным. Там просто коллекция российских штампов, подходов, и если читать между строк, то интервью является особенно познавательным", - сказал министр.

Он заверил: с первого дня после заключения минских договоренностей Украина была отдана их имплементации для того, чтобы прекратить войну и реинтегрировать оккупированные территории.

"Но реинтегрировать ни в коем случае не по российскому сценарию. И любые попытки извратить минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях - они заранее обречены на провал. Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно минских договоренностей и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них - это полное всеобъемлющее прекращение огня. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине и трансформации прежде чем выполнять все остальные пункты - это в буквальном смысле перекладываниея ответственности с больной головы на здоровую", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, на прошлой неделе Козак в интервью высказался, в частности, относительно возможности выхода Украины из минских соглашений.

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