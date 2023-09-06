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Кулеба відвів Блінкена повечеряти у McDonald’s

Кулеба відвів Блінкена повечеряти у McDonald’s

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "засвітився" разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у київському McDonald’s. Світлини опублікувало агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Як видно з фото, Кулеба замовив пиріжок із вишнею, а Блінкен — картоплю фрі.

Відео зустрічі опублікував телеканал С-span. Також під час вечері Кулеба розповів Блінкену, як проходили його студентські роки.

Цитата

«Коли я був студентом, моя найкраща їжа від похмілля була в McDonald’s. Я купував подвійний чизбургер і велику колу», — сказав Кулеба.

Блінкен відповів: «Я впевнений, що це було дуже рідко». Держсекретар США додав, що з ним «такого не траплялося».

Доповнення

Українським журналістам Кулеба розповів історію, що на початку російського повномасштабного вторгнення McDonald’s припинив роботу в Україні і тоді це було «дуже поганим сигналом». Тоді Кулеба зателефонував Блінкену і розповів про ситуацію з фаст-фудом. За словами Кулеби, після тієї розмови мережа McDonald’s поступово почала відновлювати роботу в Україні.

Нагадаємо

У середу, 6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Кулебою, а також оголосив пакет військової допомоги Україні. 

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