Кулеба відреагував на скандальне інтерв’ю посла Угорщини

"Що стосується Угорщини – нас здивувало інтерв’ю угорського посла в Києві. Ми зараз вивчаємо, що стоїть за цим інтерв’ю, тому що те, про що ми домовлялися з моїм колегою Петером Сіярто, до якого я ставлюсь із високою повагою, якого я знаю як людину слова, - це провести три засідання і узгодити текст спільного меморандуму Президента Зеленського і прем’єр-міністра (Віктора - ред.) Орбана", - сказав міністр.

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Він зазначив, що два таких засідання відбулися: з питань економічного співробітництва між країнами, а також з питань національних меншин, залишалося лише провести засідання групи з питань освіти.



Воно могло відбутися, але, пояснив дипломат, ускладнення виникло з тим, що угорська сторона запровадила обмеження в’їзду громадян України у зв’язку з пандемією коронавірусу. Тоді Будапешт запропонував перенести засідання на вересень цього року.



"Ми виходимо з того що, ми все ще рухаємось за тією логікою, яку ми погодили. Ми налаштовані успішно завершити цей процес. І мені буде дуже прикро, якщо інтерв’ю посла Угорщини свідчить про зміни позиції угорської сторони і про спробу "переналаштувати" переговорний процес. Але ми не робимо швидких висновків. Мій заступник міністра активно опікується цим питанням, з’ясовуючи те, що насправді відбувається, і якою є динаміка процесу", - заявив Кулеба.



Зазначимо, цього тижня у своєму інтерв’ю посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через три реформи, які є в Україні. Інтерв’ю викликало обурення в українському МЗС.

Нагадаємо, Угорщина з вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні. Вона так і не зняла своє вето на зустрічі комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і вище, не дивлячись на надання Україні статусу партнера розширених можливостей.

Угорщина чекає розв'язання питань, пов’язаних з освітою угорської меншини.

Додамо, що напередодні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла про "гарні шанси на конструктив" з Угорщиною щодо відновлення засідань Україна-НАТО.