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Стефанішина заявила про "гарні шанси на конструктив" з Угорщиною щодо відновлення засідань Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Для ефективної роботи та розвитку більш широкого порядку денного Україна-НАТО потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО на міністерському рівні. Про це йшлося сьогодні під час онлайн-зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної з послами держав-членів НАТО, акредитованих в Україні, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

"Під час мого нещодавнього візиту до Брюсселя ми погодилися з керівництвом НАТО, що для ефективної роботи та розвитку більш широкого порядку денного Україна-НАТО, нам потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО на міністерському рівні. І з угорськими колегами маємо спільне розуміння того, що діалог ведеться, відтак маємо гарні шанси на конструктив", – зазначила Стефанішина.

Крім того, з її слів, Україна розпочала консультації для наповнення практичним змістом участі у Партнерстві розширених можливостей НАТО.

Віцепрем'єр додала, що Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО залишається ключовим інструментом для досягнення необхідних критеріїв членства в Альянсі.

"Щоденні задачі, на які спрямована робота моя і колег - це робота в рамках Річної національної програми на 2020 рік. Вона суттєво відрізняється від усіх попередніх, які Україна розробляла, починаючи з Бухарестського саміту. Тепер РНП є програмою стратегічних та вимірюваних реформ, які забезпечують ефективну, цілеспрямовану та системну підготовку до членства в Альянсі", – зазначила Стефанішина.

Під час заходу було також обговорено актуальні питання порядку денного відносин Україна-НАТО, зокрема, щодо підтримки інтенсивного діалогу на найвищому рівні, підготовки пріоритетних питань євроатлантичної інтеграції, реформування сектору безпеки і оборони, оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО, участі у процесі ретельного обдумування та обговорення рішень щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу "НАТО-2030", імплементації Закону України "Про нацбезпеку", зміцнення спроможностей Військово-морських Сил, розвитку взаємодії у Чорноморському регіоні, інформування громадськості у контексті євроатлантичної інтеграції України, а також гендерної рівності.

Як відомо, Угорщина з вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Нагадаємо, що Угорщина так і не зняла своє вето на зустрічі комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і вище, не дивлячись на надання Україні статусу партнера розширених можливостей.

Угорщина чекає розв'язання питань, пов’язаних з освітою угорської меншини.

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