Стефанішина заявила про "гарні шанси на конструктив" з Угорщиною щодо відновлення засідань Україна-НАТО

КИЇВ. 24 липня. УНН. Для ефективної роботи та розвитку більш широкого порядку денного Україна-НАТО потрібно відновити регулярні засідання комісій Україна-НАТО на міністерському рівні. Про це йшлося сьогодні під час онлайн-зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної з послами держав-членів НАТО, акредитованих в Україні, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.