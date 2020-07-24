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Стефанишина заявила о "хороших шансах на конструктив" с Венгрией по возобновлению заседаний Украина-НАТО

Стефанишина заявила о "хороших шансах на конструктив" с Венгрией по возобновлению заседаний Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Для эффективной работы и развития более широкой повестки дня Украина-НАТО нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО на министерском уровне. Об этом шла речь сегодня во время онлайн-встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной с послами государств-членов НАТО, аккредитованных в Украине, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Во время моего недавнего визита в Брюссель мы согласились с руководством НАТО, что для эффективной работы и развития более широкой повестки дня Украина-НАТО, нам нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО на министерском уровне. И с венгерскими коллегами имеем общее понимание того, что диалог ведется, поэтому имеем хорошие шансы на конструктив", - отметила Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, Украина начала консультации для наполнения практическим содержанием участия в Партнерстве расширенных возможностей НАТО.

Вице-премьер добавила, что Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО остается ключевым инструментом для достижения необходимых критериев членства в Альянсе.

"Ежедневные задачи, на которые направлена работа моя и коллег - это работа в рамках Годовой национальной программы на 2020 год. Она существенно отличается от всех предыдущих, которые Украина разрабатывала, начиная с Бухарестского саммита. Теперь ГНП является программой стратегических и измеряемых реформ, обеспечивающих эффективную, целенаправленную и системную подготовку к членству в Альянсе", - отметила Стефанишина.

Во время мероприятия были также обсуждены актуальные вопросы повестки дня отношений Украина-НАТО, в частности, относительно поддержки интенсивного диалога на высшем уровне, подготовки приоритетных вопросов евроатлантической интеграции, реформирования сектора безопасности и обороны, обновления Комплексного пакета помощи НАТО, участия в процессе тщательного обдумывания и обсуждения решений по стратегического видения развития Альянса "НАТО-2030", имплементации Закона Украины "О нацбезопасности", укрепления возможностей Военно-морских Сил, развития взаимодействия в Черноморском регионе, информирования общественности в контексте евроатлантической интеграции Украины, а также гендерного равенства.

Как известно, Венгрия с сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Напомним, что Венгрия так и не сняла свое вето на встрече комиссии Украина-НАТО на уровне министров и выше, несмотря на предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей.

Венгрия ждет решения вопросов, связанных с образованием венгерского меньшинства.

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