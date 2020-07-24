Стефанишина заявила о "хороших шансах на конструктив" с Венгрией по возобновлению заседаний Украина-НАТО

КИЕВ. 24 июля. УНН. Для эффективной работы и развития более широкой повестки дня Украина-НАТО нужно возобновить регулярные заседания комиссий Украина-НАТО на министерском уровне. Об этом шла речь сегодня во время онлайн-встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной с послами государств-членов НАТО, аккредитованных в Украине, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.