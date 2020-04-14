Кулеба спрогнозував майбутнє "Шенгену" після пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Шенгенська зона після кризи, пов’язаної з коронавірусом, продовжить існування, але може зазнати деяких змін. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ефіру "Сніданку з 1+1", передає кореспондент УНН.
"Країнам Європейського союзу буде дуже важко повертатись до повної свободи руху. Я думаю, що будуть спроби скористатись прикладом коронавірусу, щоб зміцнити різні запобіжні механізми і надати більше дискреції державам-членам не у закритті кордонів, але у створенні додаткових складнощів щодо перетину кордону. Але "Шенген", безумовно, збережеться", - зазначив Кулеба.
Він пояснив, що Шенгенська зона - це одна з фундаментальних основ Європейського союзу.
"Без "Шенгену" дуже важко уявити Європейський союз в цілому", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон попередив своїх колег по ЄС про те, що Шенгенська зона може розвалитися, якщо країни Євросоюзу не продемонструють солідарність на тлі пандемії коронавірусу.