Кулеба спрогнозировал будущее "Шенгена" после пандемии

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Шенгенская зона после кризиса, связанного с коронавирусом, продолжит свое существование, но может претерпеть некоторые изменения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира "Завтрака с 1+1", передает корреспондент УНН.