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Кулеба щодо України і НАТО: тактика відрізняється, стратегія незмінна

Кулеба щодо України і НАТО: тактика відрізняється, стратегія незмінна

Київ • УНН

 • 9328 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Курс України на євроатлантичну інтеграцію незмінний, але тепер тактика цього поступу має змінитися. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Нова тактика полягає у тому, що після того, як у 2008 році не була позитивно сприйнята подана Україною заявка щодо приєднання до Плану дій з членства (ПДЧ) і до цього дня нічого кардинально у цьому питанні не змінилося, ми наразі не маємо шансів отримати ПДЧ. Тому, ми маємо зараз зосереджуватися не на тому, щоб подавати чергову заявку (в той час як ще попередня залишається чинною), а зосередитися на тому, щоб здійснювати ті внутрішні реформи, запроваджувати ті стандарти НАТО, які дозволять нам досягнути взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн-членів НАТО", - зазначив Кулеба.

"Тобто, тактика у тому, щоб рухатися до членства в НАТО через безпосередню фактичну інтеграцію, а не через політичні заяви", – додав віце-прем'єр.

Він зауважив, що нині має "прекрасний діалог" із колегами із Північноатлантичного альянсу.

"Ми жодним чином не обговорюємо згортання співробітництва, а навпаки, – ми обговорюємо необхідність активізації співпраці, вирішення проблем і можливості швидкого руху вперед", – вказав Кулеба.

Напередодні в уряді заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним. Заява з'явилася після того, як оцінка представника уряду у парламенті Ірини Верещук перспектив інтеграції України в НАТО викликала бурхливу реакцію. Згодом вона у коментарі ЗМІ зазначила, що все, що вона сказала у своєму інтерв'ю - це те, що ми повинні бути реалістами стосовно НАТО.

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