Кулеба об Украине и НАТО: тактика отличается, стратегия неизменна

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому, мы сейчас должны сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украина с армиями стран-членов НАТО", - отметил Кулеба.

"То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что сейчас имеет "прекрасный диалог" с коллегами из Североатлантического альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывание сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решение проблем и возможности быстрого движения вперед", - отметил Кулеба.

Накануне в правительстве заявили, что стратегический курс Украины в ЕС и НАТО остается неизменным. Заявление появилось после того, как оценка представителя правительства в парламенте Ирины Верещук перспектив интеграции Украины в НАТО вызвала бурную реакцию. Позже она в комментарии СМИ отметила, что все, что она сказала в своем интервью - это то, что мы должны быть реалистами в отношении НАТО.