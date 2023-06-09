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Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Якби вони набрали в рот дніпровської води з кров'ю, то реакція була б іншою

Київ • УНН

 • 1253474 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Націй на те, що рф підірвала греблю Каховської гідроелектростанції. Про це дипломат сказав в етері телемарафону у п’ятницю, пише УНН.

Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Якби вони набрали в рот дніпровської води з кров'ю, то реакція була б іншою

Цитата 

“Набрали в рота води щодо подій… Якби вони набрали в рот дніпровської води, замішаної на машинному маслі, крові і зі смородом мертвих тварин, то вони б себе інакше поводили. 

Але, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати і нічого не робити”, – заявив міністр закордонних справ в ефірі телемарафону.

Деталі 

Кулеба зазначив, що ООН сильно помилились, коли в Україні стався теракт на Каховській ГЕС, а вони святкували День російської мови.

Водночас, чиновник не залишив поза увагою те, що офіс ООН в Україні все ж організував команду для допомоги в Херсоні. 

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС "діями, а не словами".

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