Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Якби вони набрали в рот дніпровської води з кров'ю, то реакція була б іншою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Націй на те, що рф підірвала греблю Каховської гідроелектростанції. Про це дипломат сказав в етері телемарафону у п’ятницю, пише УНН.
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“Набрали в рота води щодо подій… Якби вони набрали в рот дніпровської води, замішаної на машинному маслі, крові і зі смородом мертвих тварин, то вони б себе інакше поводили.
Але, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати і нічого не робити”, – заявив міністр закордонних справ в ефірі телемарафону.
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Кулеба зазначив, що ООН сильно помилились, коли в Україні стався теракт на Каховській ГЕС, а вони святкували День російської мови.
Водночас, чиновник не залишив поза увагою те, що офіс ООН в Україні все ж організував команду для допомоги в Херсоні.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС "діями, а не словами".