Кулеба прокомментировал реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС: Если бы они набрали в рот днепровской воды с кровью, то реакция была бы другой

Цитата

“Набрали в рот воды относительно событий… Если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и со зловонием мертвых животных, то они бы себя иначе вели.

Но, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать”, – заявил министр иностранных дел в эфире телемарафона.

Детали

Кулеба отметил, что ООН сильно ошиблись, когда в Украине произошел теракт на Каховской ГЭС, а они праздновали День русского языка.

В то же время, чиновник не оставил без внимания то, что офис ООН в Украине все же организовал команду для помощи в Херсоне.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами".