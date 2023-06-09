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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Кулеба прокомментировал реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС: Если бы они набрали в рот днепровской воды с кровью, то реакция была бы другой

Киев • УНН

 • 1253474 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал реакцию Организации Объединенных Наций на то, что рф взорвала плотину Каховской гидроэлектростанции. Об этом дипломат сказал в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Кулеба прокомментировал реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС: Если бы они набрали в рот днепровской воды с кровью, то реакция была бы другой

Цитата 

“Набрали в рот воды относительно событий… Если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и со зловонием мертвых животных, то они бы себя иначе вели. 

Но, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать”, – заявил министр иностранных дел в эфире телемарафона.

Детали 

Кулеба отметил, что ООН сильно ошиблись, когда в Украине произошел теракт на Каховской ГЭС, а они праздновали День русского языка.

В то же время, чиновник не оставил без внимания то, что офис ООН в Украине все же организовал команду для помощи в Херсоне. 

Напомним 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами".

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