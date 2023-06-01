Кулеба прокоментував нічну ракетну атаку рф на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний обстріл російських окупантів Києва. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Twitter Кулеби.
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"Міжнародний день захисту дітей. Росія вбила 9-річну дівчинку, її матір та ще одну жінку під час ракетного обстрілу Києва. Ті, у кого є діти, уявіть собі, що означає втратити дитину. Російський тероризм має бути переможений. Україна може це зробити за умови достатньої підтримки", - написав очільник МЗС.
Нагадаємо
1 червня, через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, 12 отримали поранення.
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