Кулеба прокоментував нічну ракетну атаку рф на Київ

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"Міжнародний день захисту дітей. Росія вбила 9-річну дівчинку, її матір та ще одну жінку під час ракетного обстрілу Києва. Ті, у кого є діти, уявіть собі, що означає втратити дитину. Російський тероризм має бути переможений. Україна може це зробити за умови достатньої підтримки", - написав очільник МЗС.

Нагадаємо

1 червня, через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, 12 отримали поранення.

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