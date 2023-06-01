Кулеба прокомментировал ночную ракетную атаку рф на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной обстрел российских оккупантов Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Twitter Кулебы.
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"Международный день защиты детей. Россия убила 9-летнюю девочку, ее мать и еще одну женщину во время ракетного обстрела Киева. Те, у кого есть дети, представьте себе, что значит потерять ребенка. Российский терроризм должен быть побежден. Украина может это сделать при условии достаточной поддержки", - написал глава МИД.
Напомним
1 июня, из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, 12 получили ранения.
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