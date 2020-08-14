Кулеба прокоментував можливість долучення Білорусі до "Люблінського трикутника"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Після наступної зустрічі міністрів “Люблінського трикутника” в Києві, куди був запрошений глава МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей у статусі почесного гостя, планується поглиблення взаємодії з Білорусю. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці у НВ, передає УНН.
"Останнім часом я часто чую запитання про можливість подальшої, скажімо так, геометричній прогресії — трансформації трикутника у квадрат за участю Білорусі. Справжні добросусідські відносини з Білорусю — це не просто "профіт", це "маст" для України", - сказав Кулеба.
На його думку, польський і литовський колега солідарні з ним.
"Незабаром після Любліна я запросив білоруського колегу Володимира Макея взяти участь у статусі почесного гостя в нашій наступній зустрічі в Києві. Надалі ми маємо намір поглиблювати взаємодію", - розповів Кулеба.
Також за його словами, символічно, що про позицію стосовно подій у Білорусі Україна заявила якраз від імені "Люблінського трикутника".
"Зрештою нас пов’язує все те ж історичне минуле й ті ж самі виклики. А якщо подивитися на карту — точка перетину медіан трикутника розміщується десь між Мінськом і Брестом. По суті, ми вже частина однієї мозаїки", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, "Люблінський трикутник" - новий формат співпраці України, Польщі та Литви - не був створений під вибори в Білорусі.
Як повідомлялося, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, під час якої запросив білоруського колегу на зустріч міністрів “Люблінського трикутника”.