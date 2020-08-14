Кулеба: "Люблінський трикутник" не був створений під вибори в Білорусі

“Чесно скажу, що під білоруські вибори ми "Люблінський трикутник“ не формували. Це насправді ініціатива стратегічного характеру. Для мене дуже важливо, що Україна не приєднується вже до створеного формату, а сама створює, бере участь в ініціюванні та створенні нового формату”, - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн Люблінського трикутника, зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі й закликали владу країни утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

Нагадаємо, друге засідання “Люблінського трикутника” — нового формату співпраці України, Польщі та Литви — відбудеться в Україні.



