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Кулеба: "Люблінський трикутник" не був створений під вибори в Білорусі

Кулеба: "Люблінський трикутник" не був створений під вибори в Білорусі

Київ • УНН

 • 16945 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. "Люблінський трикутник" - новий формат співпраці України, Польщі та Литви - не був створений під вибори в Білорусі. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо, передає УНН.

“Чесно скажу, що під білоруські вибори ми "Люблінський трикутник“ не формували. Це насправді ініціатива стратегічного характеру. Для мене дуже важливо, що Україна не приєднується вже до створеного формату, а сама створює, бере участь в ініціюванні та створенні нового формату”, - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн Люблінського трикутника, зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі й закликали владу країни утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

Нагадаємо, друге засідання “Люблінського трикутника” — нового формату співпраці України, Польщі та Литви — відбудеться в Україні.

Українські Національні Новини

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