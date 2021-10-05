Кулеба про закриття місії спостерігачів ОБСЄ: свідомий крок РФ задля руйнування мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід і обговорив закриття місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці держкордону з Росією. Про це повідомили в пресслужбі МЗС, передає УНН.
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Зокрема, Кулеба назвав рішення Росії про закриття місії спостерігачів ОБСЄ пунктах пропуску "свідомим кроком задля руйнування мінських домовленостей", оскільки четвертий пункт "Мінську" передбачає постійний моніторинг державного кордону спостерігачами ОБСЄ.
"Міністр переконаний, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з іще більшою зухвалістю постачати на тимчасово окуповані території в Луганській та Донецькій областях зброю, боєприпаси та найманців, і надалі підживлювати збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.
Глава українського МЗС виступив за відновлення моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону.
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2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.
У травні поточного року Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці. Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня.
У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.
Варто також відзначити, що, згідно з рішенням від 22 липня, влітку робота місії була також продовжена всього на два місяці, до 30 вересня.
Місія ОБСЄ працює у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.