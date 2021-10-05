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Кулеба о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ: сознательный шаг РФ для разрушения минских договоренностей

Кулеба о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ: сознательный шаг РФ для разрушения минских договоренностей

Киев  •  УНН

 • 20326 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и обсудил закрытие миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.

Детали

В частности, Кулеба назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ пунктах пропуска "сознательным шагом для разрушения минских договоренностей", поскольку четвертый пункт "Минска" предполагает постоянный мониторинг государственной границы наблюдателями ОБСЕ.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

Глава украинского МИД выступил за восстановление мониторинга неконтролируемой части российско-украинской границы.

Добавим

2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

В мае текущего года Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца. Миссию продлили только на два месяца, до 31 июля.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Стоит также отметить, что, согласно решению от 22 июля, летом работа миссии была также продолжена всего на два месяца, до 30 сентября.

Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.

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