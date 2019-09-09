Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє місія України при НАТО у Twitter, передає УНН.
"Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Сьогодні він планує провести низку зустрічей та обговорити подальші шляхи євроатлантичної інтеграції України", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 10 вересня проведе зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем.