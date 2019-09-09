Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщает миссия Украины при НАТО в Twitter, передает УНН.
"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Сегодня он планирует провести ряд встреч и обсудить дальнейшие пути евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.
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Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 10 сентября проведет встречу с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем.