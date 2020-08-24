Кулеба пояснив різницю між Революцією Гідності і протестами в Білорусі

“Я б не порівнював ситуацію 2014-го року в Україні, Майдан, Революцію Гідності, і нинішні події в Білорусі. Ззовні вони можуть здаватись подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність: у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської. Це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську родину. Ми не бачимо цього вибору зараз в Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси насамперед висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але не йдеться зараз в Білорусі про вибір руху країни. І ця фундаментальна відмінність, на неї потрібно зважати”, — сказав Кулеба.

На його думку, справжню, дієву підтримку Заходу Україна почала відчувати уже після перемоги Революції Гідності.

“Я вважаю, насамперед вибір має зробити білоруський народ. І вже на основі того вибору, який буде ним зроблений, Європейський Союз буде ухвалювати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь”, — додав він.

Як повідомляв УНН, позиції очільників міністерств закордонних справ Німеччини і України щодо ситуації в Республіці Білорусь повністю співпадають.



