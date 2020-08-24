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Кулеба объяснил разницу между Революцией Достоинства и протестами в Беларуси

Киев • УНН

 • 18719 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского, это был вопрос выбора. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси и считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

Кулеба объяснил разницу между Революцией Достоинства и протестами в Беларуси

"Я бы не сравнивал ситуацию 2014-го года в Украине, Майдан, Революцию Достоинства и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать", - сказал Кулеба.

По его мнению, настоящую, действенную поддержку Запада Украина начала чувствовать уже после победы Революции Достоинства.

"Я считаю, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ. И уже на основе того выбора, который будет им сделан, Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь", - добавил он.

Как сообщал УНН, позиции руководителей министерств иностранных дел Германии и Украины по ситуации в Республике Беларусь полностью совпадают.

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