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Кулеба пояснив, чому Зеленський шукає особистої зустрічі: Путін "уникає" Нормандського формату

Кулеба пояснив, чому Зеленський шукає особистої зустрічі: Путін "уникає" Нормандського формату

Київ • УНН

 • 13784 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін уникає зустрічей в "нормандському форматі", так що український лідер Володимир Зеленський запропонував йому зустрітися особисто. Про це в програмі HARD Talk на BBC World сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата:

"Наша головна мета - провести повноцінний саміт Нормандської четвірки, тому що для цього є всі умови. Україна виконала всі частини рішень саміту в Парижі, який відбувся в 2019 році. Єдина сторона, яка не виконала взяті на себе зобов'язання, - це Росія. Ми повинні поговорити з ними, і ми хочемо поговорити в нормандському форматі, але якщо Путін уникає цього формату, мій Президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і встановити мир", - заявив міністр.

Деталі

На питання про те, чи готова Україна виконати умови Путіна і піти на переговори з бойовиками, Кулеба відповів, що це - червона лінія, яку Київ не перетне.

"Мій президент дуже твердо дотримується цієї думки. Всі ми знаємо, що саме Росія напала на Україну, всі ми знаємо, що ключ до розв'язання цього конфлікту знаходиться в Москві, і ми не збираємося розмовляти з їх проксі", - підкреслив дипломат.

Контекст

Зеленський в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці" Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український Президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час - в Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з "ДНР" і "ЛНР".

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

Напередодні Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У той же день Кремль не спростував інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського.

Зеленський заявив італійському виданню La Repubblica, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її в Ватикані.

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