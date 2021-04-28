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Кулеба объяснил, почему Зеленский ищет личной встречи: Путин "избегает" Нормандского формата

Кулеба объяснил, почему Зеленский ищет личной встречи: Путин "избегает" Нормандского формата

Киев  •  УНН

 • 13771 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин избегает встреч в "нормандском формате", так что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему встретиться лично. Об этом в программе HARD Talk на BBC World сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата:

"Наша главная цель - провести полноценный саммит Нормандской четверки, так как для этого есть все условия. Украина выполнила все части решений саммита в Париже, который состоялся в 2019 году. Единственная сторона, которая не выполнила взятые на себя обязательства, - это Россия. Мы должны поговорить с ними, и мы хотим поговорить в нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой Президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и установить мир", - заявил министр.

Детали

На вопрос о том, готова ли Украина выполнить условия Путина и пойти на переговоры с боевиками, Кулеба ответил, что это - красная линия, которую Киев не пересечет.

"Мой президент очень твердо придерживается этого мнения. Все мы знаем, что Россия напала на Украине, все мы знаем, что ключ к решению этого конфликта находится в Москве, и мы не собираемся разговаривать с их прокси", - подчеркнул дипломат.

Контекст

Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский Президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

Накануне Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского.

Зеленский заявил итальянскому изданию La Repubblica, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

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