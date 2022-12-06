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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27107 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кулеба: посольство України в Данії також отримало небезпечний пакунок

Кулеба: посольство України в Данії також отримало небезпечний пакунок

Київ • УНН

 • 612118 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольству України в Данії також надіслали небезпечний пакунок. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо

6 грудня стало відомо, що посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти.

Добою раніше було відомо про 21 погрозу посольствам та консульствам України.

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