Кулеба: посольство України в Данії також отримало небезпечний пакунок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольству України в Данії також надіслали небезпечний пакунок. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете”, – сказав Кулеба.
Нагадаємо
6 грудня стало відомо, що посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти.
Добою раніше було відомо про 21 погрозу посольствам та консульствам України.