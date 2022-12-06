Кулеба: посольство України в Данії також отримало небезпечний пакунок

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“Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо

6 грудня стало відомо, що посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти.

Добою раніше було відомо про 21 погрозу посольствам та консульствам України.