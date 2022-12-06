Кулеба: посольство Украины в Дании также получило опасный пакет

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“Есть новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов: сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании. Всех, кто продолжает отправлять эти пакеты, терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь”, – сказал Кулеба.

Напомним

6 декабря стало известно, что посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта.

Сутками ранее было известно о 21 угрозах посольствам и консульствам Украины.