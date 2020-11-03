Кулеба пообіцяв вирішити питання з недопуском українців в Білорусь для трансплантації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив з'ясувати інформацію про недопуск до Білорусі українців, які оплатили трансплантацію в білоруських лікарнях. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до посольства України в Білорусі. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему", - написав Кулеба напередодні ввечері.
Його коментар з'явився після повідомлень про те, що білоруські прикордонники нібито не пропускають на територію Білорусі громадян України, які готуються до вже оплаченої пересадки нирки в Мінську та Бресті.
Додамо, за даними МОЗ станом на травень, за програмою щодо лікування громадян України за кордоном (КПКВК 2301360) з бюджету у 2020 році було передбачено 1 089 949,9 тис. грн. Тоді йшлося, що у МОЗ ухвалили рішення про лікування за кордоном для понад 300 громадян.
До іноземних клінік на лікування за цією програмою направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.
Лікування за кордоном — виключний захід, передбачений для громадян, захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.
Нагадаємо, Білорусь повідомила про закриття кордонів для іноземців з 1 листопада. При цьому були виключення, зокрема, для іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації.