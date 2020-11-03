Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил выяснить информацию о недопуске в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению. В случае возникновения проблем с въездом для лечения, обращайтесь в посольство Украины в Беларуси. Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - написал Кулеба накануне вечером.
Его комментарий появился после сообщений о том, что белорусские пограничники якобы не пропускают на территорию Беларуси граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадки почки в Минске и Бресте.
Добавим, по данным Минздрава по состоянию на май, по программе относительно лечения граждан Украины за рубежом (КПКВК 2301360) из бюджета в 2020 году было предусмотрено 1 089 949,9 тыс. грн. Тогда сообщалось, что в Минздраве приняли решение о лечении за рубежом для более 300 граждан.
В иностранные клиники на лечение по этой программе направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно из-за онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины.
Лечение за рубежом - исключительная мера, предусмотренная для граждан, заболевания которых не лечатся на территории Украины, независимо от возраста, пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства и других признаков.
Напомним, Беларусь сообщила о закрытии границ для иностранцев с 1 ноября. При этом были исключения, в частности, для иностранцев, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации.