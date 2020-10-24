Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи повернення делегації Росії до ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич заявив, що повернення делегації РФ до ПАРЄ підірвало довіру до нього і в Україні і в Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Співрозмовниця детально поінформувала главу МЗС України про результати свого робочого візиту до Москви, який відбувся 19-20 жовтня. Дмитро Кулеба вчергове підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ спричинило кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.
Як повідомлялося раніше в УНН, у січні цього року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації.