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Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи повернення делегації Росії до ПАРЄ

Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи повернення делегації Росії до ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич заявив, що повернення делегації РФ до ПАРЄ підірвало довіру до нього і в Україні і в Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Співрозмовниця детально поінформувала главу МЗС України про результати свого робочого візиту до Москви, який відбувся 19-20 жовтня. Дмитро Кулеба вчергове підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ спричинило кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.

Як повідомлялося раніше в УНН, у січні цього року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації.

Українські Національні Новини

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