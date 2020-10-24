Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы возвращение делегации России в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ подорвало доверие к нему и в Украине и в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Собеседница подробно проинформировала главу МИДа Украины о результатах своего рабочего визита в Москву, который состоялся 19-20 октября. Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.
Как сообщалось ранее в УНН, в январе этого года ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации.