Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы возвращение делегации России в ПАСЕ

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Собеседница подробно проинформировала главу МИДа Украины о результатах своего рабочего визита в Москву, который состоялся 19-20 октября. Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Как сообщалось ранее в УНН, в январе этого года ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации.