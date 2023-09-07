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Кулеба назвав три пріоритети України на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Кулеба назвав три пріоритети України на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 407865 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Під час засідання Генасамблеї ООН, яка пройде наприкінці вересня, для України будуть пріоритетними питання залучення країн до реалізації "Формули миру", експорту українського зерна, а також нові оборонні пакети. Про уе заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пише УНН.

Цитата

"Генасамблея традиційно буде насиченою і напруженою. Пріоритет номер один – це залучення нових країн до реалізації "Формули миру" президента Зеленського і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту "Формули миру". Пріоритет номер два – це, безумовно, питання експорту українського збіжжя на світові ринки", - поінформував міністр.

Деталі

Кулеба зауважив, що у питанні експорту зерна з України свою роль відіграє ООН, а у результатах цього процесу "надзвичайно зацікавлений" весь світ, особливо країни Африки та Азії: "Тому, що глобальна продовольча безпека і ціни на хліб зараз, на жаль, залежать від російського шантажу. А ми маємо звільнити світ від можливості росії шантажувати світ голодом".

Під час двосторонніх зустрічей в рамках цієї сесії Генасамблеї, за словами очільника МЗС, обговорюватимуть зброю, нові оборонні пакети і підтримку України.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня заявив, що "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо миру в Україні. З його слів, така зустріч "ймовірно" відбудеться під час тижня високого рівня у межах Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

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