Кулеба назвал три приоритета Украины на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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"Генассамблея традиционно будет насыщенной и напряженной. Приоритет номер один – это привлечение новых стран к реализации "Формулы мира" президента Зеленского и осуществление следующих шагов на пути к проведению глобального саммита "Формулы мира". Приоритет номер два – это, безусловно, вопрос экспорта украинского зерна на мировые рынки", - проинформировал министр.

Детали

Кулеба отметил, что в вопросе экспорта зерна из Украины свою роль играет ООН, а в результатах этого процесса "чрезвычайно заинтересован" весь мир, особенно страны Африки и Азии: "Потому что глобальная продовольственная безопасность и цены на хлеб сейчас, к сожалению, зависят от российского шантажа. А мы должны освободить мир от возможности россии шантажировать мир голодом".

Во время двусторонних встреч в рамках этой сессии Генассамблеи, по словам главы МИД, будут обсуждать оружие, новые оборонные пакеты и поддержку Украины.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 августа заявил, что "ведется работа" над встречей "высокого уровня" по миру в Украине. По его словам, такая встреча "вероятно" состоится во время недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.