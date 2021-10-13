Кулеба: на саміті Україна-ЄС не було жодних розмов про будь-які "міфічні" загрози безвізу

Цитата

“Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна-ЄС — ред.): жодних публічних чи непублічних розмов про будь-які міфічні загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського союзу в Україні”, — сказав Кулеба.

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На думку міністра, це слугує переконливим свідченням того, що “фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та Європейським союзом знаходяться у кризі і не мають перспективи” не мають нічого спільного з дійсністю.

“Безвізу України і нашому співробітництву, нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує”, — додав він.

Контекст

За інформацією ряду ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.



Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання “правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням” з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

Інформацію також довелося спростовувати і федеральному президенту Німеччини.

У МЗС України повідомили журналісту УНН: “Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути”.



Як вважає віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформація стосовно потенційних загроз для функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС — це “абсолютний фейк” та провокація перед самітом Україна-ЄС.